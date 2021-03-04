Эксперты допустили рост биткойна до $100 тысяч к концу года 

До конца года курс биткоина может увеличиться до 100 тысяч долларов. Об этом генеральный директор компании Newcent Владимир Сметанин заявил ТАСС.

Согласно данным сервиса CoinDesk, в настоящее время биткоин стоит 50 тысяч долларов. Сметанин отметил, что на протяжении двух последних недель весь рынок криптовалют находился в состоянии перекупленности. Это стало причиной коррекции.

Эксперт спрогнозировал, что нейтральные или коррекционные настроения будут преобладать на рынке до середины текущего месяца, в результате чего стоимость биткоина может упасть до 30 тысяч долларов, однако в течение 30-45 дней его цена может вырасти до 60 и более тысяч.

«А к концу года — до 80-100 тысяч», — считает он.

Несмотря на это, Сметанин назвал по-прежнему возможным вход на рынок, но при условии инвестирования 3-5% объема инвестиционных средств в криптовалюты и 30% выделенного объема — в биткоин при его текущей цене. При этом он посоветовал открывать позиции в криптовалюте на период в два-три года.