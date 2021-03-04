Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.03
88.90
89.03
Прогноз
08.03 – 15.03
$
73.39
89.39
Индексы и котировки Brent
63.64
–0.38 Золото
1711.76
–0.21 РТС
1453.61
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.03
1.2033
–0.0059
18.02
1.2092
01.03
21.02
05.02

Эксперты допустили рост биткойна до $100 тысяч к концу года 

Артём Кульша 1 час назад
Эксперты допустили рост биткойна до $100 тысяч к концу года
Фото: ТАСС
До конца года курс биткоина может увеличиться до 100 тысяч долларов. Об этом генеральный директор компании Newcent Владимир Сметанин заявил ТАСС.
Согласно данным сервиса CoinDesk, в настоящее время биткоин стоит 50 тысяч долларов. Сметанин отметил, что на протяжении двух последних недель весь рынок криптовалют находился в состоянии перекупленности. Это стало причиной коррекции.
Эксперт спрогнозировал, что нейтральные или коррекционные настроения будут преобладать на рынке до середины текущего месяца, в результате чего стоимость биткоина может упасть до 30 тысяч долларов, однако в течение 30-45 дней его цена может вырасти до 60 и более тысяч.

«А к концу года — до 80-100 тысяч», — считает он.

Несмотря на это, Сметанин назвал по-прежнему возможным вход на рынок, но при условии инвестирования 3-5% объема инвестиционных средств в криптовалюты и 30% выделенного объема — в биткоин при его текущей цене. При этом он посоветовал открывать позиции в криптовалюте на период в два-три года.
Видео дня. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Комментарии 1
Рынки , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение