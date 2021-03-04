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Стало известно о решении ОПЕК+ по добыче нефти 

Lenta.ru 2 часа назад
Страны ОПЕК+ решили сохранить уровень добычи нефти
Фото: globallookpress.com
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, не входящие в картель, договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне. Об этом стало известно Bloomberg.
По данным Reuters, ОПЕК+ позволит России и Казахстану ненамного увеличить добычу в апреле, а источник ТАСС утверждает, что страны ОПЕК + могут отложить восстановление добычи нефти на оговоренные 0,5 миллиона баррелей в сутки на май и распределить его на три месяца.
После этих новостей цены на нефть резко пошли вверх. В ходе торгов в четверг, 4 марта, стоимость нефти марки Brent взлетела выше 67 долларов за баррель, а WTI торговалась по цене в 64,08 доллара за бочку.
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Рынки , ОПЕК , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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