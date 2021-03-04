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Эксперт назвал способ спасти Россию от роста цен на продукты 

Вероника Полынина 2 часа назад
Экономист посоветовал отменить запрет на импорт
Фото: РИА Новости
Спасти Россию от роста цен на продукты сможет отмена запрета на импорт, считает эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.
По его словам, предполагалось, что если импорт иностранных товаров запретить, то это подстегнет внутреннее производство. Однако на деле отсутствие импорта обернулось ростом цен на продукты.
Кроме того, по словам Жаворонкова, необходимо предпринять еще ряд мер.

«ЦБ стоит не печатать столько денег, также стоит меньше денег правительству собирать в налогах, чтобы не было соблазна их потратить», перечислил эксперт в комментарии «Ура.ру».

По его словам, с 2014 года в России цены выросли на 65%, при этом зарплаты остались на прежнем уровне, повышением могут похвастаться единицы.
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Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович согласился с коллегой, что тенденция к росту цен очевидна.
По его мнению, в этой ситуации правительство должно минимизировать инфляцию и нейтрализовать последствия для бедных с доходом ниже 34 тысяч рублей в месяц.
Экономист предложил ввести продуктовые карточки для бедных, отменить подоходный налог или усилить прогрессивную шкалу налогообложения.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.
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Комментарии 85
Рынки , Георгий Остапкович , Сергей Жаворонков , ВШЭ , Центральный банк России
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