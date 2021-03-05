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Готовящиеся санкции против России обвалили курс рубля 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Готовящиеся Великобританией и США новые санкции против России обвалили курс рубля в ходе вечерних и ночных торгов на рынке форекс. К утру 5 марта российская валюта частично отыграла падение, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
На момент публикации доллар на Московской бирже торговался по 74,3 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,34 рубля, или 0,4 процента. Евро на момент публикации стоил 88,9 рубля. Снижение составило 0,52 рубля, или 0,5 процента.
В то же время на вечерних и ночных торгах на внебиржевом рынке форекс российская национальная валюта слабела по отношению к доллару — с 73,9 до 74,9 рубля за доллар.
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Падение котировок произошло на фоне сообщений СМИ о готовящихся властями США и Великобритании новых санкциях в отношении России. По данным Bloomberg, новые меры могут включать в себя внесение в санкционный список российских бизнесменов, до сих пор в нем не фигурировавших.
Также не исключается наложение ограничений на владение российским госдолгом со стороны резидентов западных стран.
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Рынки , Видео , Московская биржа
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