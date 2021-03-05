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Чистая прибыль Московской биржи в 2020 году выросла почти на четверть 

Прайм 7 часов назад
24,6% составил рост прибыли Мосбиржи в 2020 году
Фото: ТАСС
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2020 год выросла на 24,6% по сравнению с 2019 годом и составила 25,17 млрд руб миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.
Скорректированная чистая прибыль за 2020 год увеличилась на 13,8%, до 25,2 миллиарда рублей. Операционные доходы выросли за год на 12,4%, до 48,591 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 8,5%, оставшись в рамках прогнозного диапазона.
Комиссионные доходы за 2020 год выросли на 30,9%, до рекордного уровня в 34,3 миллиарда рублей за счет роста объема комиссий на всех рынках. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла рекордных 76% в четвертом квартале 2020 года и 71% по итогам года. Чистые процентные доходы снизились на 15,3%, до 14,2 млрд рублей, на фоне снижения процентных ставок.
Показатель EBITDA за 2020 год вырос на 22,5%, до почти 35,189 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 13,1%, до почти 35,19 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA выросла на 0,4 процентного пункта — до 72,4%.
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Рынки , Московская биржа
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