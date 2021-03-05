Курс доллара опустился до 74,29 рубля

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Курс рубля: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 41 копейку — до 74,29 рубля.
Курс евро упал на 66 копеек и составил 88,79 рубля.
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