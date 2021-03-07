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Экономист предрёк скорое падение доллара 

Deita.ru 3 часа назад
Экономист предрек скорое падение доллара
Фото: ТАСС
Ослабление американской валюты должно произойти уже в ближайшее время. С таким прогнозом выступил экономист Владимир Васильев, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на argumenti.ru.
По его словам, падение доллара станет частью плана новой американской администрации, которая, по словам эксперта, исходит из того, что экономике страны выгоден слабый доллар.
Если риторика нового руководства США совпадёт с реальной политикой, то, по мнению Васильева, доллар ожидает серьёзная девальвация и, как следствие, падение стоимости относительно других мировых валюты.
Экономист также отметил, что укрепить на фоне американской валюты сможет и рубль. Этому будет благоволить рост цен на нефть. Исходя из этого, эксперт спрогнозировал стоимость доллара на уровне 65-67 рублей.
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Рынки , Владимир Васильев , РИА "Дейта" , газета "Аргументы недели"
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