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Аналитики поспорили о будущем биткоина 

Майк Габриелян 3 часа назад
Ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков считает, что сейчас надо не покупать, а продавать криптовалюту.

«Предпочитаю продавать ЦФА накоротке, в первую очередь фундаментально «перегретые» BTC и ETH с целями $40 тыс. и $1,2 тыс.», — сказал Першиков.

По его мнению, биткоин и эфир (Ethereum) уже «перегреты», а фондовым рынкам может грозить падение. В моменте это негативно повлияет на криптовалюту. Поэтому сценарий со снижением BTC до $30 тысяч во втором квартале для аналитика приоритетен.
Биткоин может рухнуть из-за своего создателя
Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев полагает, что биткоин испытывает давление из-за недавнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что США не будут ужесточать денежно-кредитную политику. Поэтому капитал стал "перетекать" из рисковых криптовалютных активов на классические рынки.
По прогнозу Зуборева, в ближайшие недели биткоин может «прощупать» уровень в 52,5 тысячи долларов. После этого произойдет несколько «откатов», но в итоге валюта пробьет новую отметку. Он напомнил, что модель S2F предполагает: в конце лета-начале осени 2021 года биткоин будет стоить более 100 тысяч долларов. Однако есть и негативный прогноз о снижении BTC ниже 46 тысяч долларов.
Руководитель cryptorg.exchange Андрей Подолян считает, что криптовалюта может вновь устремится к отметке 58 тысяч долларов, если ее стоимость не упадет ниже 45 тысяч долларов в ближайшее время.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ведущий аналитик Bloomberg предсказал будущее биткоина.
Комментарии 2
Рынки , Видео , Андрей Подолян , Джером Пауэлл , ФРС , Bloomberg
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