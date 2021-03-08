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Фондовые индексы Европы выросли на общерыночном оптимизме 

Прайм и ещё 1 8 марта 2021
Фондовые индексы Европы выросли на общерыночном оптимизме
Фото: Прайм
Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись ростом на фоне общего оптимизма, поддерживаемого новостями о пакете стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, до 6730,34 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 5924,97 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,4%, до 14437,94 пункта.
Оптимистичные настроения инвесторов из Европы поддерживали новости из США. Сенат страны 6 марта утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на макростатистику по региону. ВВП стран Евросоюза в четвертом квартале 2020 года, по окончательной, третьей оценке, сократился на 4,6% в годовом выражении, при этом ожидалось снижение на 4,8%. ВВП 19 стран еврозоны, по третьей оценке, в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 4,9% — в годовом.
Анализируя данные о ВВП региона, экономист Capital Economics Джессика Хиндс (Jessica Hinds) отметила, что экономическая активность стран Европы не пострадала так же сильно, как прошлой весной. "Это отражает как успех целенаправленного характера второго локдауна, так и адаптацию домашних хозяйств и фирм к жизни в условиях пандемии", — приводит слова аналитика газета Wall Street Journal.
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Рынки , Джозеф Байден , ЕС , Wall Street Journal
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