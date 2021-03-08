Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.39
88.81
88.89
Прогноз
08.03 – 15.03
$
73.39
89.39
Индексы и котировки Brent
68.37
+0.01 Золото
1679.58
–0.02 РТС
1454.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.03
1.1861
–0.0291
22.02
1.2152
04.03
24.02
10.02

Экономист предсказал укрепление рубля 

Павел Тиунов 3 часа назад
Экономист предсказал укрепление рубля
Фото: РИА Новости
Российский рубль с начала трудовой недели начнёт укрепляться, заявил «Российской газете» основатель инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин. По его словам, рост курса нацвалюты последует за подорожанием нефти.
Когда российский рубль «ослабел» на 0,2% по отношению к доллару на фоне дорожающих энергоресурсов, большая часть трейдеров пришла в замешательство, отметил экономист. Однако Пичугин уверяет, что в этом нет ничего удивительного. По его словам, в настоящее время на рубль давит риск введения новых санкций, в частности возможный запрет на сделки с российским госдолгом.

«В целом введение максимально тяжелых санкций для России верится с трудом», — подчеркнул экономист.

В связи с этим, добавил эксперт, уже с завтрашнего дня российская нацвалюта начнёт «отыгрывать потери». В ближайшую неделю не исключено, что курс приблизится к отметке 72,72 рубля за доллар.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что американские власти в скором времени прибегнут к девальвации доллара. По его словам, главным инициатором ослабления американской нацвалюты станет нынешний министр финансов страны Джанет Йеллен, которая считает, что чем больше дензнаков в обращении, тем лучше для американской экономики. Эксперт добавил, что спорная позиция политика ранее стала причиной для смещения её с поста главы Федеральной резервной системы (ФРС). Позицию Йеллен, добавил Васильев, поддерживает вся команда американских властей. Быстро или медленно будет снижаться курс доллара, пока не известно, отметил эксперт. По его словам, в настоящее время новая администрация США «входит в курс дела».
Видео дня. За февраль курица в магазинах подорожала на 5%
Комментарии 1
Рынки , Владимир Васильев , Джанет Йеллен , ФРС , Администрация США , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение