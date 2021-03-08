Экономист предсказал укрепление рубля 

Российский рубль с начала трудовой недели начнёт укрепляться, заявил «Российской газете» основатель инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин. По его словам, рост курса нацвалюты последует за подорожанием нефти.
Когда российский рубль «ослабел» на 0,2% по отношению к доллару на фоне дорожающих энергоресурсов, большая часть трейдеров пришла в замешательство, отметил экономист. Однако Пичугин уверяет, что в этом нет ничего удивительного. По его словам, в настоящее время на рубль давит риск введения новых санкций, в частности возможный запрет на сделки с российским госдолгом.
«В целом введение максимально тяжелых санкций для России верится с трудом», — подчеркнул экономист.
В связи с этим, добавил эксперт, уже с завтрашнего дня российская нацвалюта начнёт «отыгрывать потери». В ближайшую неделю не исключено, что курс приблизится к отметке 72,72 рубля за доллар.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что американские власти в скором времени прибегнут к девальвации доллара. По его словам, главным инициатором ослабления американской нацвалюты станет нынешний министр финансов страны Джанет Йеллен, которая считает, что чем больше дензнаков в обращении, тем лучше для американской экономики. Эксперт добавил, что спорная позиция политика ранее стала причиной для смещения её с поста главы Федеральной резервной системы (ФРС). Позицию Йеллен, добавил Васильев, поддерживает вся команда американских властей. Быстро или медленно будет снижаться курс доллара, пока не известно, отметил эксперт. По его словам, в настоящее время новая администрация США «входит в курс дела».