Экономист предсказал укрепление рубля 

Российский рубль с начала трудовой недели начнёт укрепляться, заявил «Российской газете» основатель инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин. По его словам, рост курса нацвалюты последует за подорожанием нефти.

Когда российский рубль «ослабел» на 0,2% по отношению к доллару на фоне дорожающих энергоресурсов, большая часть трейдеров пришла в замешательство, отметил экономист. Однако Пичугин уверяет, что в этом нет ничего удивительного. По его словам, в настоящее время на рубль давит риск введения новых санкций, в частности возможный запрет на сделки с российским госдолгом.

«В целом введение максимально тяжелых санкций для России верится с трудом», — подчеркнул экономист.

В связи с этим, добавил эксперт, уже с завтрашнего дня российская нацвалюта начнёт «отыгрывать потери». В ближайшую неделю не исключено, что курс приблизится к отметке 72,72 рубля за доллар.