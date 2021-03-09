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Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе
Фото: ТАСС
Фондовые торги в России начались во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 427,06 пункта. Индекс РТС повысился на 0,12% — до уровня 1 449,13.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются выйти в плюс вслед за покупками на зарубежных площадках, в то время как рубль и нефтегазовые бумаги окажутся под понижательным давлением в связи с коррекцией цен на «черное золото». На рынке рисковых активов сохраняется некоторая неопределенность, а высокотехнологичные акции продолжают падение, что, впрочем, на данный момент не слишком важно для отечественных активов. Нефтяные цены тем временем в ближайшие дни могут быть подвержены развитию нисходящей коррекции с очередных пиков, что было бы негативно для нефтегазовых эмитентов и рубля (в особенности против доллара)», — написала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

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Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
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