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Биткоин превысил $54 тысячи 

Прайм 1 час назад
Биткоин уверенно растет в ходе торгов вторника и уже обновил максимум с 22 февраля в районе 54,45 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.36 мск рос в цене на 7,8% — до 53,709 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена достигала 54,448 тысячи долларов, что является максимальным значением с 22 февраля.
Биткоин может рухнуть из-за своего создателя
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 6,26% — до 53,818 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.
Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.
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