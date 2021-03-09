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Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября 

Павел Тиунов 4 часа назад
Курсе евро стоил 87,94 рубля за единицу валюты на момент 14:01 по московскому времени, сообщает ТАСС. Это самый низший показатель, зафиксированный на Мосбирже, в период со 2 сентября 2020 года.
Американский доллар 9 марта также подешевел по отношению к российскому рублю. На открытии торгов он потерял в цене 0,15% и опустился до отметки в 74,5 рубля.
Индекс Мосбиржи на фоне дешевеющей валюты продемонстрировал небольшой рост на 0,53% до 3432,27 пункта. РТС вырос на 0,41% до 1453,44 пункта. Подорожали акции крупных компаний. Стремительнее всех выросла стоимость ценных бумаг HeadHunter и «Новатэк»: на 1,38% и 0,65% соответственно. Подешевели акции маркетплейса Ozon: на 3,93% до 3913 рублей за штуку.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», основатель инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин заявил, что с начала трудовой недели российский рубль начнёт укрепляться. По его словам, в предыдущие дни на рубль давил риск введения новых санкций, в частности возможный запрет на сделки с российским госдолгом. Однако новые ограничения американские власти в ближайшее время ввести не решатся, отметил эксперт. С 9 марта, по его словам, российская нацвалюта начнёт «отыгрывать потери». В ближайшую неделю не исключено, что курс приблизится к отметке 72,72 рубля за доллар.
Ранее, как сообщал «Рамблер», основатель инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин заявил, что с начала трудовой недели российский рубль начнёт укрепляться. По его словам, в предыдущие дни на рубль давил риск введения новых санкций, в частности возможный запрет на сделки с российским госдолгом. Однако новые ограничения американские власти в ближайшее время ввести не решатся, отметил эксперт. С 9 марта, по его словам, российская нацвалюта начнёт «отыгрывать потери». В ближайшую неделю не исключено, что курс приблизится к отметке 72,72 рубля за доллар.
Комментарии 18
Рынки , Видео , Московская биржа , Новатэк , ИТАР-ТАСС
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