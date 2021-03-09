В декабре правительство и производители заключили соглашение о сдерживании цены.

«Сети как зарабатывали, так и зарабатывают, не умерив свои аппетиты. Может быть, они цены и сдерживают, но торговая наценка осталась в той же маржинальной доходности, которая у них была. Мое мнение, сейчас страдают производители. Нужно регулировать именно торговую наценку», — заявил депутат Госдумы России Виталий Пашин телеканалу «360».

По его словам, нужно нести ответственность, в том числе и по ценообразованию.

Однако некоторые торговые сети оставили торговую наценку. В первую очередь надо сдерживать ценообразование, особенно на продукты первой необходимости — это 25 единиц товара. Важно, чтобы их не затронула инфляция или спекулятивные действия.

Для сдерживания инфляции правительство должно мониторить цены, общаться с производителями и сетями, сдерживать псевдоинфляцию, считает политик.

Важно также продолжать экспортировать продукты, несмотря на рост на внутреннем рынке, добавил Пашин. Поставки продукции за границу — это в первую очередь наполнение бюджета России.