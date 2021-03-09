Падение курса евро объяснили работой властей ЕС 

По словам Колганова, падение евро — это результат плановой работы властей Евросоюза, которые прилагали все усилия, чтобы понизить завышенный курс евро к доллару.

«Эта ситуация (сильный евро — прим.ред.) невыгодна европейскому сообществу, потому что завышение курса евро по отношению к доллару ставит экспортеров из стран Европейского союза в менее выгодное положение по сравнению с Америкой», — сказал Колганов.

При этом он отверг предположения, что понижение евро означает «крах Евросоюза». По мнению Колганова, перспективы восстановления экономик ведущих стран ЕС остаются вполне благоприятными.