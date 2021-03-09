Падение курса евро объяснили работой властей ЕС 

Завышение курса евро невыгодно Европейскому союзу, считает экономист Андрей Колганов. В комментарии News.ru специалист объяснил, почему европейская валюта опустилась ниже 88 рублей впервые с сентября 2020 года.
По словам Колганова, падение евро — это результат плановой работы властей Евросоюза, которые прилагали все усилия, чтобы понизить завышенный курс евро к доллару.
«Эта ситуация (сильный евро — прим.ред.) невыгодна европейскому сообществу, потому что завышение курса евро по отношению к доллару ставит экспортеров из стран Европейского союза в менее выгодное положение по сравнению с Америкой», — сказал Колганов.
При этом он отверг предположения, что понижение евро означает «крах Евросоюза». По мнению Колганова, перспективы восстановления экономик ведущих стран ЕС остаются вполне благоприятными.
Как сообщал «Рамблер», 9 марта в ходе торгов на Мосбирже евро опустился до 87,94 рубля. Это минимальное значение, которое демонстрировала европейская валюта со 2 сентября 2020 года.