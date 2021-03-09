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Биржи США начали торги заметным ростом 

ТАСС 2 часа назад
Биржи США начали торги заметным ростом
Фото: РИА Новости
Ключевые индексы на рынках США открыли торги во вторник заметным ростом после незначительных разнонаправленных изменений вечером понедельника.
В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 174,80 пункта (0,55%) и установился на отметке 31 977,80 пункта. Индекс S&P 500 набрал 52,93 пункта (1,39%) и оказался на отметке 3 874,28 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 355,31 пункта (2,82%), до 12 964,47 пункта.
Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в апреле понизилась на $0,32 (0,49%), до $64,73. Стоимость фьючерсов на золото поднялась на $39,50 — до $1 717,50 за тройскую унцию.
Динамика ключевых индексов на американских биржах с конца февраля остается хаотичной. Благоприятные данные по снижению безработицы и прибылям компаний, а также ожидание скорого принятия новых мер по поддержке экономики способствуют росту. Однако совокупность тех же благоприятных факторов порождает опасения, что экономика восстанавливается слишком быстро и может "перегреться". Эти страхи побуждают инвесторов вкладываться в более надежные государственные финансовые инструменты — ценные бумаги Казначейства США.
Особенно подвержены волатильности оказались высокотехнологичные компании, торгующиеся на электронной бирже Nasdaq. Как отмечает The Wall Street Journal, в данном случае основной причиной стали спекуляции наряду с ожиданиями дальнейшего роста этого сектора в условиях продолжения карантина. "Каких-то резких изменений в отношении к высокотехнологичному сектору не произошло, — приводит The Wall Street Journal мнение главного финансового аналитика BNP Paribas Asset Management Дэниэла Морриса. — Все ждут от технологичного сектора нового роста, но сейчас акции слишком дорогие. Однако как только цена понижается, все бросаются покупать".
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Комментарии
Рынки , Казначейство США , Wall Street Journal
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