Азиатские биржи торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Сильная статистика и оптимизм с Уолл-стрит поддерживают биржи, в то же время коррекционная динамика несколько сдерживает рост.

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,67% — до 3381,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 2183,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,37%, до 28880,75 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,37% — до 2964,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 6734,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,01%, до 29024 пунктов.

Инвесторы обратили внимание на статистику по Китаю, которая превзошла прогнозы. По официальным данным, годовая дефляция в Китае в феврале составила 0,2% вместо ожидавшихся 0,4%. Месячная инфляция достигла 0,6%, тогда как эксперты прогнозировали показатель на отметке 0,4%.

Ралли бирж США во вторник также поддерживает настроения инвесторов в Азии. Основные американские фондовые индексы показали рост, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 3,7%. Такой суточный рост стал самым сильным за четыре месяца (с начала ноября прошлого года).

Сдерживает рост индексов Азии некоторая коррекция. Так, японский Nikkei 225 днем ранее поднялся примерно на 1%, а в среду колеблется, демонстрируя то рост, то снижение. Австралийский S&P/ASX 200 снижается после двух сессий роста. Южнокорейский KOSPI при этом опускается уже пять торговых сессий подряд.