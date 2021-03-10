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Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Цена нефти Brent опустилась до $66,98 за баррель
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на данных Американского института нефти (API) об очередном значительном росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,8% — до 66,98 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 63,59 доллара за баррель.
Согласно данным API, за неделю по 5 марта коммерческие запасы нефти в США поднялись на 12,8 миллиона баррелей. Это может быть третья неделя роста запасов подряд, причем неделей ранее запасы подскочили максимальными темпами за всю историю наблюдений — на 21,6 миллиона баррелей.
Укрепление доллара также оказывает давление на котировки нефти. Дорогой доллар делает сырьевые товары, включая нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,23%, до 92,17 пункта. Показатель закрепился выше 92 пунктов, обновив максимум с конца ноября.

"Ожидается, что спрос будет улучшаться, и добыча продолжит падать, но некоторые ощущают бремя массивного ралли. Рынок смешанный", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик по сырьевому рынку Samsung Futures Inc. Ким Квангра (Kim Kwangrae).

Котировки нефти показывают ежемесячный рост с ноября, — тогда стоимость нефти подскочила примерно на четверть на "вакцинном" оптимизме. В начале ноября нефть стоила примерно 35-37 долларов за баррель. В дальнейшем нефть поддерживали надежды на восстановление экономики и спроса, а также усилия ОПЕК+ по снижению добычи.
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