Курс доллара вырос до 73,97 рубля на открытии торгов

Курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 55 копеек, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 55 копеек и составил 73,97 рубля. Курс евро не изменился и составил 88 рублей, передает ТАСС.
Накануне курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20,75 копейки и составил 74,5 рубля, курс евро вырос на 6,75 копейки, до отметки 88,5075 рубля. Позже в ходе торгов курс доллара снизился до 73,89 рубля, курс евро опускался до 87,95 рубля.