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Аналитик пообещал обрушение рубля в марте 

Павел Тиунов 4 часа назад
Аналитик пообещал обрушение рубля в марте
Фото: РИА Новости
До конца марта российскому рублю придётся нелегко из-за «сложностей на финансовых рынках», заявил изданию Life старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. По его прогнозу, под сильным давлением нацвалюта может обрушиться.
В условиях финансовых трудностей «уверенно себя будет чувствовать» доллар. В таких случаях он рассматривается трейдерами как «валюта-убежище», отметил эксперт. Всё идёт к тому, что к началу апреля доллар укрепится, в том числе и по отношению к рублю, который в ближайшие несколько недель ожидает «особенно опасный» период.

«Цены на нефть в ближайшее время могут снова начать падать. Если не учитывать внешнеполитических угроз, то курс рискует просесть к 77–79 за доллар», — отметил Розман.

По его словам, если внешнеполитические риски реализуются, то курс обрушится сильнее — до 80-85 рублей за доллар.
Накануне, как сообщал «Рамблер», курс евро впервые с сентября 2020 года опустился ниже 88 рублей. Доллар также подешевел по отношению к российскому рублю. На открытии торгов он потерял в цене 0,15% и опустился до отметки в 74,5 рубля.
Основатель инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин заявил, что в течение текущей недели российский рубль начнёт укрепляться. По его словам, в предыдущие дни на нацвалюту давил риск введения новых санкций, в частности возможный запрет на сделки с российским госдолгом. Однако новые ограничения американские власти в ближайшее время ввести не решатся, предположил эксперт. Поэтому, по его словам, российская нацвалюта начнёт «отыгрывать потери». В ближайшую неделю не исключено, что курс приблизится к отметке 72,72 рубля за доллар, резюмировал Пичугин.
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