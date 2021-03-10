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56 тысяч долларов превысил курс биткоина

Вероника Полынина
1 час назад
Курс биткоина вновь превысил 56 тысяч долларов впервые с 22 февраля.
56 тысяч долларов превысил курс биткоина
Фото: ReutersReuters
В ходе торгов на крупнейшей криптобирже Binance 10 марта курс биткоина достигал 56,37 тысячи долларов. По состоянию на 17.30 мск, криптовалюта торгуется на уровне 55,9 тысячи долларов.
Исторический максимум первая криптовалюта установила 21 февраля, поднявшись выше 58 тысяч долларов.
В конце февраля котировки биткоина падали до локального минимума в 43 тысяч долларов. За последние 10 дней стоимость монеты увеличилась на 30%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что биткоин впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта.
Например, в прошлом году из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.
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