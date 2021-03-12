Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.55
$
73.65
87.87
88.04
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
88.84
Индексы и котировки Brent
69.53
+0.26 Золото
1706.68
+0.01 РТС
1505.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1934
–0.0229
25.02
1.2163
09.03
01.03
15.02

Фондовые биржи АТР в основном поднимаются вслед за США 

Прайм и ещё 3 4 часа назад
Фондовые биржи АТР выросли вслед за США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу продолжают рост вслед за рекордной динамикой американских бирж, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,38%, до 3449,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 2218,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,33%, до 29290 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,29%, до 3052,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,82%, до 6769 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,57%, до 29669,5 пункта.
Ралли американских индексов поддерживает торги в регионе. Накануне промышленный индекс Dow Jones (DJIA) в четвертый раз подряд обновил исторический рекорд, кроме того, впервые с февраля достиг исторического максимума индекс широкого рынка S&P.
Оптимизм на рынках связан с ожиданиями господдержки экономики. В четверг президент США Джозеф Байден подписал закон о мерах стимулирования на 1,9 триллиона долларов.
Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.
Видео дня. Названы самые прибыльные профессии на «удаленке»
Прайм: последние новости
Курсу рубля предсказали новое укрепление Курсу рубля предсказали новое укрепление Нефть коррекционно дешевеет после роста днём ранее Нефть коррекционно дешевеет после роста днём ранее Эксперт ожидает роста биткоина до $57 тысяч Эксперт ожидает роста биткоина до $57 тысяч
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , ЕЦБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение