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Нефть дорожает несмотря на данные из США 

Прайм 1 час назад
Нефть дорожает несмотря на данные из США
Фото: РИА Новости
Данные о резком увеличении запасов нефти в США до максимального с середины декабря значения пока не может сломить склонности нефтяных цен к росту, начавшемуся днём, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.45 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,58%, до 67,91 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 64,41 доллара за баррель.
Ранее в среду минэнерго США сообщило о росте запасов нефти за минувшую неделю на 13,8 миллиона баррелей в сутки, до 498,4 миллиона. Рост отмечается уже четвертую неделю подряд, при этом за неделю, завершившуюся 26 февраля, запасы нефти в стране выросли рекордными за всю историю наблюдений темпами.
Но инвесторы продолжают высоко оценивать перспективы спроса на нефть в мире после неожиданного решения ОПЕК+ неделю назад о сохранении добычи нефти альянсом на текущем уровне.

"ОПЕК+ в этом году держит рынок более жестко, чем мы ожидали", — считает сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop), чье мнение приводит агентство Блумберг.

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Комментарии
Рынки , Минэнерго , Bloomberg
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