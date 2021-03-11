Рубль установит новые рекорды против доллара и евро

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган , руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", определил на сколько еще может укрепиться рубль:

— На авансцену вышли новые рекорды на рынке энергоносителей в свете неспокойной ситуации на границе между Саудовской Аравией и Йеменом. А также благодаря неожиданному решению ОПЕК+ сделать исключение и согласовать увеличение добычи только для России и Казахстана. Тогда как Эр-Рияд решил продлить добровольное снижение на миллион баррелей в сутки еще на апрель. В итоге стоимость нефти в рублях в какой-то момент даже превысила планку в 5 тысяч рублей за баррель, что выше заложенных в бюджете 3280 рублей.

Отсутствие усиления инфляции в отчете о потребительских ценах в США в среду и днем ранее "рабочие" итоги аукциона Минфина США по размещению трехлетних облигаций способствовали разрядке на рынке госдолга США. Ранее резкий рост доходностей спровоцировал ослабление аппетитов к риску, что при сохранении статус-кво могло бы стать барьером для укрепления рубля.

Запланированное на четверг заседание Европейского Центрального банка (ЕЦБ), скорее всего, обойдется без сюрпризов. Главы центральных банков стран — участниц зоны евро, которые входят в совет управляющих ЕЦБ, постараются приберечь арсенал инструментов для более тревожной ситуации, чем та, которая возникла на стыке февраля-начала марта.

Для рубля с учетом сильного фундамента по нефти это сулит новые рекорды против евро, который в ближайшие дни может подешеветь до 87 рублей. А также возможны попытки — реализовать это и в паре с долларом, где максимум с начала года составил немногим выше 73 рублей.

США обещали расширить санкции в ближайшие "три недели". Можно допускать, что на текущем этапе они не затронут госдолг (в Европе, вероятно, пока не готовы к такому повороту событий). В то же время ситуация может измениться в свете событий на Украине. Некоторые местные политики заявили о грядущем "историческом дне" для этой страны — 15 марта.

Отсутствие дальнейшей эскалации напряженности в вкупе с относительно несерьезным характером второй фазы обещанных санкций позволят рублю смягчить текущие санкционные оковы. И отыграть высокие цены на нефть. А они могут остаться таковыми в марте-апреле с учетом позитивного эффекта от вакцинации на спрос на энергоносители.

В этом случае укрепление рубля не ограничится обозначенными ориентирами на эту и следующую неделю в 73 рубля по доллару и 87 рублей по евро.

Санкционная премия в нацвалюте может составить и 10 рублей. Иными словами, если бы не перечисленные угрозы доллар сейчас мог вполне стоить 65 рублей, а евро — 77 рублей. В то же время ее наличие будет удерживать рубль от резкого ослабления, если упомянутый ранее оптимистичный вариант развития событий не материализуется.

А высокие цены на нефть не дадут доллару без сопротивления уйти выше 75 рублей, а евро — выше 90 рублей при их текущем соотношении на рынке.