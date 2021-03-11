Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.70
$
73.84
87.80
88.04
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
87.92
Индексы и котировки Brent
68.34
–0.04 Золото
1733.47
–0.13 РТС
1481.85
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.03
1.1921
–0.0245
24.02
1.2166
08.03
28.02
14.02

Биржи Азии в основном растут на фоне рекордной динамики бирж США 

Прайм 1 час назад
Биржи Азии выросли на фоне рекордной динамики бирж США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут, кроме бирж Австралии, влияет на динамику рынков региона рекордный рост в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,78% — до 3417,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,89%, до 2206,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,54%, до 29354 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 2,05% — до 3018,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,13%, до 6705,5 пункта, японский Nikkei 225 —увеличивался на 0,42%, до 29159 пунктов.
Рост индексов США в среду поддерживает торги в Азии. Днем ранее промышленный индекс Dow Jones (DJIA) впервые поднялся выше 32300 пунктов. Исторические рекорды индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекса широкого рынка S&P были обновлены в середине февраля, NASDAQ при этом закрылся днем ранее в минусе в рамках коррекции после роста на 3,7% во вторник.
Оптимизм связан с новостями из США. В среду палата представителей приняла и отправила на подпись президенту США Джо Байдену уточненный вариант пакета поддержки на 1,9 триллиона долларов. Ранее палата уже поддержала этот законопроект, теперь она проголосовала за новую версию с учетом поправок в сенате.
Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг восстановления экономики и рисками сворачивания центробанками мер поддержки, в частности, инвесторы обращают внимание на инфляцию. Ранее инфляционные ожидания привели к росту доходности 10-летних гособлигаций США до годового рекорда.

"Сейчас сторонникам инфляционной политики нечего бить тревогу, в то же время это дает Федрезерву достаточно пространства перед заседанием на следующей неделе", — рассказал агентству Франс Пресс аналитик National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril). Очередная двухдневная встреча ФРС запланирована на 16-17 марта.

Видео дня. Евро опустился ниже 88 рублей
Прайм: последние новости
Эксперт рассказал, когда рубль установит новые нежданные рекорды Эксперт рассказал, когда рубль установит новые нежданные рекорды Нефть дорожает после выхода статистики минэнерго США Нефть дорожает после выхода статистики минэнерго США Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , ФРС , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение