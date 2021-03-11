Биржи Азии выросли на фоне рекордной динамики бирж США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут, кроме бирж Австралии, влияет на динамику рынков региона рекордный рост в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,78% — до 3417,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,89%, до 2206,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,54%, до 29354 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 2,05% — до 3018,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,13%, до 6705,5 пункта, японский Nikkei 225 —увеличивался на 0,42%, до 29159 пунктов.

Рост индексов США в среду поддерживает торги в Азии. Днем ранее промышленный индекс Dow Jones (DJIA) впервые поднялся выше 32300 пунктов. Исторические рекорды индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекса широкого рынка S&P были обновлены в середине февраля, NASDAQ при этом закрылся днем ранее в минусе в рамках коррекции после роста на 3,7% во вторник.

Оптимизм связан с новостями из США. В среду палата представителей приняла и отправила на подпись президенту США Джо Байдену уточненный вариант пакета поддержки на 1,9 триллиона долларов. Ранее палата уже поддержала этот законопроект, теперь она проголосовала за новую версию с учетом поправок в сенате.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг восстановления экономики и рисками сворачивания центробанками мер поддержки, в частности, инвесторы обращают внимание на инфляцию. Ранее инфляционные ожидания привели к росту доходности 10-летних гособлигаций США до годового рекорда.