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Нефть дорожает после выхода статистики минэнерго США

Прайм
1 час назад
Мировые цены на нефть продолжают подниматься второй день подряд после публикации данных минэнерго США о снижении запасов бензина в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
Нефть Brent подорожала до $68,53 за баррель
Фото: ТАССТАСС
По состоянию на 7.43 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93% — до 68,53 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 65,03 доллара за баррель.
Трейдеры продолжают оценивать статистику минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, а также уровне добычи в стране за прошлую неделю. Так, коммерческие запасы за неделю по 5 марта выросли на 13,8 миллиона баррелей, до максимума с середины декабря 2020 года. Добыча нефти выросла до 10,9 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10 миллионов баррелей.
Вместе с этим запасы бензина упали сразу на 11,9 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо 3,5 миллиона баррелей.
"Движение цен (на нефть — ред.) за последние несколько сессий консолидировалось. На физическом рынке на данный момент наблюдается дефицит, а пока он сохраняется, то любое снижение будет ограниченным", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Oanda Джеффри Хейли.
Цены на нефть растут вторую торговую сессию подряд, до этого котировки два дня показывали снижение.
Рынки,Джеффри Хейли,Минэнерго,Bloomberg,
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