Индекс РТС превысил 1500 пунктов

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Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув в пике 1504,78 пункта, следует из данных торговой площадки.

В последний раз на этом уровне индекс находился 16 февраля 2021 года.

К моменту закрытия основной сессии торгов, на 18:50 мск индекс РТС находился на уровне 1505,22 пункта (+1,73%), Мосбиржи — 3508,51 пунктов (+1,31%).

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 2,08% — до $69,31 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,99% и торгуется на уровне $65,7 за баррель.