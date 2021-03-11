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Индекс РТС превысил 1500 пунктов впервые с 16 февраля 

ТАСС 2 часа назад
Индекс РТС превысил 1500 пунктов
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув в пике 1504,78 пункта, следует из данных торговой площадки.
В последний раз на этом уровне индекс находился 16 февраля 2021 года.
К моменту закрытия основной сессии торгов, на 18:50 мск индекс РТС находился на уровне 1505,22 пункта (+1,73%), Мосбиржи — 3508,51 пунктов (+1,31%).
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 2,08% — до $69,31 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,99% и торгуется на уровне $65,7 за баррель.
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