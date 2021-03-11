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В России выросли цены на сахар и картофель 

РИА Новости 1 час назад
В России выросли цены на сахар и картофель
Фото: РИА Новости
Цены на куриное мясо и яйца со 2 по 9 марта немного замедлили рост, стоимость сахара-песка и подсолнечного масла повысилась на 0,4% и 0,1% после стабилизации на прошлой неделе, следует из материалов Росстата.
Так, по данным статистического ведомства, стоимость охлажденных и мороженых кур в России за отчетный период выросла на 1,7% против роста на 1,8% на предыдущей неделе.

"Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,7%, в том числе в 51 субъекте Российской Федерации — на 0,1-2%, в 26 субъектах — на 2,1-5,4%. В пяти субъектах цены не изменились. В трех субъектах цены снизились на 0,1-0,7%", — добавляется в сообщении Росстата.

Цены на куриные яйца в среднем по стране увеличились на 0,9% против роста на 1% неделей ранее. По данным ведомства, в 66 регионах РФ куриные яйца подорожали на 0,1-3%, в шести — на 3,1-10%, в двух — цены не изменились, а в 11 субъектах РФ — снизились на 0,1-1,8%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться.

"На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,4%. В 44 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 12 субъектах — на 1,1-2%. В 14 субъектах цены не изменились. В то же время в 15 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-3,2%", — добавляет Росстат.

До этого на протяжении девяти недель, с середины декабря, сахар дешевел, а в предыдущий отчетный период, с 24 февраля по 1 марта, его цена не изменилась.
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В свою очередь, подсолнечное масло в РФ за период со 2 по 9 марта подорожало в среднем на 0,1%. "В 37 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в трех субъектах — на 1-3,1%. В 31 субъекте цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1,7%", — сообщается в материалах. Стоимость подсолнечного масла с 9 по 15 февраля и с 16 по 24 февраля повышалась на 0,1%, с 24 февраля по 1 марта — не менялась.
Цена пшеничной муки со 2 по 9 марта в России осталась на прежнем уровне (за предыдущий период цены выросли на 0,1%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,2%, как и неделей ранее, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,2% (против 0,1%), а вермишель не изменилась в цене (на прошлой неделе — подорожала на 0,3%).
Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,1% (за предыдущий период они не изменились). Рис подорожал на 0,1% (до этого не изменился в цене), гречневая крупа подорожала на 0,3%, как и за предыдущий период, а цены на пшено не изменились (против снижения на 0,1%).
Цены на водку в России со 2 по 9 марта не менялись, началось снижение цен на помидоры, которые подешевели на 1,1%, продолжили падать и цены на огурцы, следует из данных Росстата.
Со 2 по 9 марта цены на свежие огурцы снизились сразу на 5,3%. Неделей ранее, с 24 февраля по 1 марта, они подешевели на 1,7%, тогда как в период с 16 по 24 февраля рост цен на них составлял 0,7%. В свою очередь, помидоры за отчетный период подешевели на 1,1% против роста на 0,3% за неделю с 24 февраля по 1 марта. За февраль помидоры в РФ подорожали на 7,1%, огурцы — на 18%.

"За счет снижения цен на огурцы — на 5,3% и помидоры — на 1,1%, — плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,3%", — говорится в материалах.

За предыдущий период цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,4%.
Картофель за истекшую неделю подорожал на 2,6% (с 24 февраля по 1 марта — на 2%), свежая белокочанная капуста — на 1,2% (против 1,1%), репчатый лук — на 1,2% (против 1,1%), морковь — на 2,6% (против 1,9%), яблоки — на 0,3% (против 0,4%).
Со 2 по 9 марта также выросли цены на свинину (на 1%), говядину и мороженую рыбу (на 0,4%), баранину и гречневую крупу (на 0,3%). Вареная колбаса, сливочное масло, печенье, черный чай подорожали на 0,2%, сосиски, сардельки, сычужные сыры и жирный творог — на 0,1%.
Снизились цены на карамель (на 0,2%), мясные консервы, шоколадные конфеты и соль подешевели на 0,1%. Цены на полукопченую и варено-копченую колбасу, молоко и сметану не изменились.
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Рынки , Росстат
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