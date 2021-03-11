69,3 млн долларов составила стоимость цифровой картины

Цифровая картина художника Beeple (Майка Винкельманна) ушла с молотка за рекордные $69,3 млн В разговоре с «Газетой.Ru» художник Покрас Лампас пояснил, почему считает минувший аукцион Christie's историческим, а председатель Союза художников России и скульптор Андрей Ковальчук , напротив, отнесся к сделке с иронией.

Картина "Каждый день: первые пять тысяч дней" ("Everydays: The First 5000 Days") представляет собой коллаж из пяти тысяч изображений, которые Майк Винкельманн создавал ежедневно на протяжении 13 лет. Ее выставили на торги 16 февраля 2021 года. Стартовая цена работы составляла всего $100.

Это первая картина в виде NFT (невзаимозаменяемый токен — "Газета.Ru"), проданная Christieʼs за свою 255-летнюю историю.

После торгов Beeple вошел в тройку самых дорогих из ныне живущих художников. Он уступает только Джеффу Кунсу ($91,1 млн) и Дэвиду Хокни ($90,3 млн). Председатель Союза художников России и скульптор Андрей Ковальчук заявил "Газете.Ru", что отнесся к продаже цифровой картины за $69 млн с улыбкой. При этом саму работу он не видел.

"Здесь речь идет не о художественной ценности. Это про рынок. Может, художник, конечно, нашел интересные приемы, но стоимость $69 млн.. вы сами понимаете. Это придуманная цена. Кто-то вкладывает в художника деньги с мыслью, что потом будет перепродавать его работу в несколько раз дороже. Его раскрутят, сейчас начнут обсуждать в прессе и так далее", — сказал Ковальчук.

Российский художник Покрас Лампас ( Арсений Пыженков ), напротив, назвал аукцион Christie's историческим. Он предположил, что благодаря ему интерес к диджитал-искусству будет расти.

"Для старинного дома Christie's это первая работа, полностью выполненная в диджитал. Кроме того, им удалось привлечь абсолютно новых акционеров. Я был в одной из комнат Клабхауса, где были люди из Christie's, и они рассказывали, что ставки, которые приходили, были от людей, впервые участвовавших в аукционе", — сообщил "Газете.Ru" Лампас.

Стоимость работы Beeple художник объяснил тем, что он популярен в диджитал-среде. До сделки в $69,3 млн у Винкельманна было 1,8 млн подписчиков в Instagram, сейчас их почти 2 млн Кроме того, он сотрудничал с крупными брендами вроде Louis Vuitton Apple и Nike. Художник отвечал за визуальные эффекты на концертах Арианы Гранде, Джастина Бибера , Чайлдиша Гамбино и Кэти Перри.

"Beeple уже больше 13 лет является участником этого сообщества. О нем пишут СМИ, за ним следят. Еще Beeple очень много сделал для развития криптосообщества", — подчеркнул Лампас.

Художник напомнил, что в день, когда объявили о начале аукциона, Beeple выставил более ста работ, каждую из которых продавал за $1. Вскоре купленные произведения перепродавали уже по $100 тыс.

"Это правильный ход, — выразил мнение Лампас. — Так он помогает развитию комьюнити, повышает интерес СМИ".

12 марта сам Лампас продал на криптоаукционе снимок своего рисунка "Transition" за $29 тыс. Для художника это первый опыт в NFT. Изначально он готовил работу как независимый арт-объект, но специально для аукциона сделал фотографию ее проекции на Чиркейскую ГЭС. "В момент, когда у меня появились инвайты на площадки в виде SuperRare и WithFoundation, я подумал, что нужно показать проект более концептуальный, чем просто мой узнаваемый арт, хотя я его тоже планирую показывать. Для первого лота я решил сделать такую экспериментальную историю и понял, что идеальной станет фотография, снятая мной в рамках проекта на Чиркейской ГЭС. Я рад, что коллекционеры и коммьюнити поддержали эту идею", — рассказал художник.

Лампас отметил, что в будущем искусство продолжит оцифровываться. В этом смысле NFT позволяет художникам монетизировать свое творчество, а сами работы реализовывать в высоком качестве.

"Думаю, история про "мыльный пузырь" недальновидная. Мы всегда хотим думать, что если к чему-то повышен интерес, то кто-то хочет нас обмануть. Поскольку я нахожусь внутри этого сообщества, я вижу, что это пример невероятного объединения людей — художников, дизайнеров, людей из технологической среды. Это не попытка заработать побольше денег и купить себе дом. Одни художники, заработав, начинают покупать работы других художников", — добавил он. Майк Винкельманн не единственный художник, заработавший миллионы благодаря NFT.

Ранее певица Граймс продала на аукционе коллекцию своих цифровых рисунков в виде токенов за $5,8 млн менее чем за 20 минут.

В марте в США компания Injective Protocol купила за $95 тыс. трафарет Бэнкси "Morons (White)", сожгла его, после чего продала копию сожженной работы в виде NFT уже за $380 тысяч. NFT — невзаимозаменяемый токен в системе блокчейн. Он уникален, его нельзя подделать. NFT позволяет закрепить за собой право на уникальный объект, например, произведение искусства, а затем продать его.