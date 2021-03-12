Нефть Brent подешевела до $69,55 за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются в рамках коррекции после роста почти на 2,5% в четверг, при этом котировки сохраняются вблизи рекорда прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11%, до 69,55 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 65,87 доллара за баррель. Показатель сохраняются на максимальном уровне с начала января 2020 года, а днем ранее котировки выросли на 2,5%.

В четверг нефть подорожала на рисковых настроениях и ожиданий восстановления экономики, которое должно поддержать нефтяной спрос. Оптимизм связан с продолжающейся вакцинацией населения от коронавируса и мерами "поддержки" мировых властей и регуляторов.

В частности, президент США Джо Байден подписал в четверг программу на 1,9 триллиона долларов, включающую в себя в том числе и прямые выплаты большинству налогоплательщиков по 1400 долларов. Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP).

Кроме того, ещё в начале месяца в своем мартовском докладе ОПЕК повысил прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 5,9 миллиона баррелей, до 96,3 миллиона баррелей в сутки.

Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 5 марта, их число выросло на одну, до 310 агрегатов.