Нефть продолжила дешеветь в рамках коррекции

Мировые цены на нефть продолжают опускаться в пятницу днем в рамках коррекции после роста почти на 2,5% накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.19 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36%, до 69,38 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 65,78 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть подскочили почти на 2,5% на росте аппетита к риску и ожиданиях по восстановлению экономики. Теперь же нефть корректируется, хотя показатели сохраняются на максимальном уровне с начала января 2020 года.

В целом на нефтяном рынке сохраняется оптимизм, так как ОПЕК+ решил оставить добычу нефти на текущем уровне (за исключением возможности увеличить ее для России и Казахстана), вакцинация от коронавируса продолжается, а власти стран продолжают оказывать поддержку восстанавливающейся экономике.

Так, президент США Джо Байден подписал в четверг программу на 1,9 триллиона долларов, включающую, в том числе, и прямые выплаты большинству налогоплательщиков по 1400 долларов. Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP).