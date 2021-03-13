Бензину предрекли подорожание к концу года

К концу 2021 года стоимость бензина в России может возрасти на четыре-семь процентов. Такие предположения огласили специалисты топливного рынка.

Как отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова , в помесячном выражении рост цен на бензин в январе текущего года относительно декабря 2020 года и в феврале к январю лишь, на 0,1 процентного пункта превышал рост помесячной инфляции.

В апреле, по мнению эксперта, можно ожидать стабилизации роста цен в целом и повышения стоимости бензина, а по результатам 2021 года рост цен на топливо в среднем составит четыре-пять процентов.

Руководитель Независимого топливного союза Павел Баженов , в свою очередь, указал, что с 1 января акцизы на бензин и дизельное топливо выросли на четыре процента. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки, что стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки.

Министерстве энергетики РФ отметили, что изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта было связано с общим изменением индекса потребительских цен, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные виды топлива.

При этом в ведомстве подчеркнули, что продолжают мониторинг достаточности поставок и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции, пишут « Известия ».