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Эксперт спрогнозировала цены на бензин к концу года 

Вечерняя Москва и ещё 28 3 часа назад
Бензину предрекли подорожание к концу года
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
К концу 2021 года стоимость бензина в России может возрасти на четыре-семь процентов. Такие предположения огласили специалисты топливного рынка.
Как отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в помесячном выражении рост цен на бензин в январе текущего года относительно декабря 2020 года и в феврале к январю лишь, на 0,1 процентного пункта превышал рост помесячной инфляции.
В апреле, по мнению эксперта, можно ожидать стабилизации роста цен в целом и повышения стоимости бензина, а по результатам 2021 года рост цен на топливо в среднем составит четыре-пять процентов.
Руководитель Независимого топливного союза Павел Баженов, в свою очередь, указал, что с 1 января акцизы на бензин и дизельное топливо выросли на четыре процента. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки, что стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки.
В Министерстве энергетики РФ отметили, что изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта было связано с общим изменением индекса потребительских цен, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные виды топлива.
При этом в ведомстве подчеркнули, что продолжают мониторинг достаточности поставок и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что средняя розничная цена на бензин выросла до 49,25 рубля.
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Комментарии 41
Рынки , Экономика , Цена на нефть , Наталья Мильчакова , Павел Баженов , Минэнерго , газета "Известия"
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