Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

В ходе торгов 12 марта индекс Мосбиржи вырос на 0,41% до отметки в 3522,75 пункта, сообщает ТАСС. Это рекордный показатель за всю историю торговой площадки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперты отметили, что торги открылись ростом индекса Мосбиржи на 0,2% до 3515,44 пункта. В процессе он вырос до исторического максимума (3522,75 пункта), а затем снизился на 0,12% до 3504,34 пункта.

Индекс РТС на открытии торгов сначала снизился на 0,03% до 1504,84 пункта, затем увеличился на 0,31%, до 1509,95 пункта, в процессе откатился назад на 0,26% до 1501,28 пункта.

В 2021 году индекс Мосбиржи находится в восходящем тренде. Эксперты, как сообщал «Рамблер», комментируя ситуацию, заявляли, что таким образом российский рынок акций «отыгрывает рост западных площадок». Самое популярное мнение - индекс Мосбиржи пополз вверх из-за следки ОПЕК+.