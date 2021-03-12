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Запасы газа в Европе истощились 

Lenta.ru 4 часа назад
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе истощились из-за аномальных холодов. По данным Gas Infrastructure Europe, они снизились до 33 процентов — минимального уровня за последние два года, сообщает газета «Ведомости». Меньше топлива в хранилищах было только в 2018 году, когда они были заполнены на 18 процентов.
Объем газа в подземных хранилищах Италии уменьшился до 39 процентов, в Австрии — до 33 процентов, в Германии и Нидерландах — до 27 процентов, во Франции — до 18 процентов. Отбор газа из ПХГ традиционно продолжается до конца марта — начала апреля, так что запасы продолжат снижаться, указал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Газпром» резко сократил транзит газа через Украину
Подземные газовые хранилища начали пустеть в феврале после того, как в Европу пришел холодный фронт, который прозвали «Зверь с Востока 2». В «Газпроме» заключили, что сложившаяся ситуация положительно скажется на спросе российского газа.
В январе российский газовый монополист отправил в дальнее зарубежье рекордно много газа. Объем экспорта составил 19,4 миллиарда кубометров, что на 45,4 процента больше аналогичного периода 2020 года. Закупки в январе увеличили Германия (плюс 32,4 процента), Италия (221,5 процента), Турция (20,8 процента), Франция (77,3 процента), Нидерланды (плюс 21,2 процента) и Польша (плюс 89,9 процента).
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Рынки , Видео , Игорь Юшков , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , Ведомости
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