Аналитик спрогнозировал обвал доллара в апреле

Рубль, по его словам, покажет новые рекорды по отношению к евро. В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8. В паре рубль — доллар, как заметил спикер, тоже прогнозируются положительные тенденции.

Если бы не западные санкции, которые давят на российскую валюту, доллар вполне мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78, заметил аналитик. Также в числе факторов, ослабляющих рубль, он отметил еще более серьезные рестрикции, ситуацию с коронавирусом и коррективы на фондовых рынках.