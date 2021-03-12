По итогам торгов в пятницу, 12 марта, российский рынок обновил исторический максимум. Индекс Мосбиржи достиг отметки в 3539,5 пункта, следует из данных торгов. Индикатор уже превышал отметку в 3500 пунктов в январе и феврале, но за этим шел спад.
Индекс РТС за эту неделю прибавил 5 процентов и к вечеру пятницы достиг 1519,5 пункта. Больше его значение было только в конце февраля 2020-го, но потом последовал резкий обвал.
Ранее в марте эксперты инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково» назвали неожиданный минус от восстановления российской экономики. Они заключили, что уровень конфликтности деловой среды в стране снова вернулся к росту после нескольких кварталов падения. Эксперты объясняют это снятием карантинных ограничений и постепенным восстановлением экономики в целом.