Эксперты предсказали снижение курса рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по индексам, а также рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 0,5%, до 3522 пункта, РТС — тоже на 0,5%, до 1512 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется около 69,2 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет на 0,4 цента в район 1,19 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара вырастет на 60 копеек — до 73,9 рубля, евро поднимется на 30 копеек — до 87,9 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В целом как высокие ставки 10-летних UST, так и угроза перехода реальных (за вычетом инфляции) долларовых ставок в положительную область способны стать ключевым фактором для ухудшения настроений на глобальных рынках во второй половине марта, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка

На следующей неделе нас ожидает заседание ФРС США , которая должна будет увязать инфляционные ожидания рынка со своей стратегией таргетирования ставок, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит" . Если Федрезерв вновь сохранит нейтралитет по отношению к базовым доходностям, то опасность для рискованных сегментов вернется, считает он.

Риском для рынков продолжает оставаться рост доходностей по американским казначейским обязательствам, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" . Инвесторы пока приспособились к доходности 10-летних обязательств в диапазоне 1,5-1,6% годовых, но дальнейший её рост может вновь спровоцировать негативную динамику рынков акций и других активов, считает эксперт.

"Предпосылками для этого могут стать новые планы демократической администрации США по обновлению инфраструктуры. Уже сегодня вызывает вопрос финансирование почти 3,24 триллиона долларов бюджетного дефицита в текущем фискальном году. Представители администрации уже заявили о том, что необходимо пользоваться низкими ставками без оглядки на дефицит и национальный долг. Однако частный капитал вряд ли согласится с текущими доходностями по облигациям. Соответственно, если рост продолжится в сторону 1,8-2%, то это может стать шоком для рискованных активов", — добавляет он.

"Центральные банки слегка остудили страсти на долговых рынках, однако до сих пор в ход шли только словесные интервенции, и если за этим не последуют реальные действия (например, увеличение расходов по программе PEPP ЕЦБ ), доходности всё равно продолжат расти", — считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На следующей неделе у российского рынка сохраняется потенциал дальнейшего повышения и при прочих равных он может стремиться в район 3600 и 1550 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Нельзя исключать, впрочем, и некоторой коррекции перед продолжением повышения, целями которой могли бы стать отметки 3440 и 1460 пунктов", — говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что фондовый рынок будет демонстрировать динамику, повторяющую движения на внешних площадках. Новый пакет помощи США может стать "топливом" для дальнейшего роста акций, в том числе и на российском рынке. Индекс Московской биржи в случае продолжения роста устремится к отметке 3600 пунктов.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Давление на курс рубля на следующей неделе может оказать потеря у инвесторов аппетита к риску после ожидаемой в среду речи главы ФРС Джерома Пауэлла , считает Константин Кочергин из банка "Восточный". "В результате продолжится глобальное укрепление американской валюты и рост доходностей Казначейских облигаций США. Более активные покупки валюты Минфином РФ также будут способствовать росту курса иностранных валют к рублю", — добавляет он.

Локальное давление на рубль могут оказать различные геополитические коллизии и охлаждение спроса на рынке ОФЗ, полагает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

В центре внимания будут заседания ФРС и Банка России , полагает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". "В обоих случаях ставки с высокой вероятностью будут оставлены без изменения. Однако, не исключено, что российский регулятор даст прогноз на умеренное повышение ставки в первом полугодии. Причиной является скачок инфляции", — добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.

"Мы не ждем повышения ставки на мартовском заседании, на наш взгляд, ЦБ начнет цикл нормализации ДКП скорее во втором полугодии, а текущие рыночные ожидания трех повышений ставки, заложенные в котировки процентных деривативов, выглядят чрезмерными", — сказал Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Выступление последнего было явно "ястребиным", а слова главы ЦБ РФ прозвучали весьма мягко. Это позволяет оценить вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании как незначительную, тем не менее, рынку еще только предстоит понять, насколько глубоко в нейтральный диапазон может подняться ставка", — резюмировал он, говоря о денежно-кредитной политике регулятора.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

С точки зрения Константина Кочергина из банка "Восточный", в приоритете у инвесторов будут нефтяная отрасль и IT, а розничная торговля и финансы могут оказаться в минусе.

Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что охлаждение же эйфории затронет в первую очередь рынки развивающихся стран и товарные рынки, наиболее уязвимые к росту стоимости фондирования, а также все еще очень дорогой глобальный hi-tech.

Вероятный откат нефтяных котировок может привести к более сегментированному спросу на "голубые фишки" нефтегазового сектора, добавляет он.

"При этом, спрос на бумаги металлургов и бумаги менее чувствительных к внешнему фону внутренних секторов вполне может сохраниться. Краткосрочно нам импонируют, например, акции "Интер РАО", "Магнита" и Х5, текущие ценовые уровни которых выглядят весьма привлекательно. Отметим, что последние две компании в ближайшие дни представят финотчетность за четвертый квартал, способную оказать дополнительную поддержку котировкам", — говорит он.

Аналитик также выделяет акции ТГК-1 , дивидендная доходность которых весьма высока по рыночным меркам (около 9,5%), и акции ТМК, обещающие двузначную дивидендную доходность (совет директоров компании в пятницу рекомендовал выплатить 9,67 рубля).

Ващенко полагает, что лидерами могут стать бумаги нефтегазового сектора. А в аутсайдерах ритейл — на фоне роста инфляции, коррекции Ozon и слабой динамики Fix Price.