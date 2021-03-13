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Три самые популярные криптовалюты в России 

Майк Габриелян 1 час назад
Названы самые популярные криптовалюты в России
Фото: depositphotos.com
Названы самые популярные криптовалюты в России. Это биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT), сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов криптовалютного рынка.
ETH — это вторая по капитализации криптовалюта, которая много лет не теряет свои позиции.

«И конечно, USDT — основной стейблкоин, используемый на биржах», — рассказал основатель криптовалютной платформы «Кошелек.ру» Михаил Богданов.

Такого же мнения придерживается представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко. «Помимо биткоина самые популярные криптовалюты у жителей России — Ethereum и стейблкоин USDT (Tether), частично DAI», — заявила специалист.
По ее словам, остальные цифровые активы заметно менее популярны. Перспективных и недооцененных криптовалют сейчас не осталось.
Эксперты считают, что основу рынка формирует топ-30 валют по капитализации. Кроме того, они советуют помнить о высокой волатильности цифровых активов, которые способны моментально взлетать и падать в цене. Для этого достаточно новостного повода, даже созданного искусственно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что американцы устанавливают биткоин-банкоматы в магазинах.
Видео дня. Куриное мясо и фарш ощутимо поднялись в цене
Комментарии
Рынки , Михаил Богданов , Татьяна Максименко , РИА Новости
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