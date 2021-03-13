Биткоин установил новый рекорд 

Биткоин установил исторический рекорд. Его цена составила почти 60 000 долларов. Это самая высокая котировка за время существования криптовалюты. BTC взлетел более чем на 100% с начала года.

В субботу днем цена биткоина побила предыдущий рекорд в 58 354 доллара (он был установлен 21 февраля), и достигла 59 755 долларов. Таковы данные Bitstamp.

На рубеже года биткоин стоил около 29 тысяч долларов. С того времени валюта была достаточно волатильной, но прослеживалась тенденция к росту.

По данным Coinmarketcap, общая рыночная стоимость биткоинов в настоящее время превышает 1,1 триллиона долларов. Стоимость BTC составляет 62% от общей рыночной стоимости всех криптовалют.

Аналитики считают, что биткоbн имеет хорошие шансы на достижение новых рекордов. Однако есть и психологический момент: когда цена быстро растет, рынок начинает нервничать из-за возможного падения в любой момент. Эта нервозность почти всегда играет не в пользу криптовалюты в краткосрочном периоде.