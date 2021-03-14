Рублю предрекли укрепление из-за дорожающей нефти

Аналитики сделали летний прогноз валютного курса. Большинство сходится во мнении, что доллар будет стоить около 70-72 рублей, сообщает РБК

Аналитик «Финам» Андрей Маслов считает, что «восстановительный тренд на рынке нефти начинает просматриваться» и это играет на руку рублю.

«К концу 2021 года нефть действительно может в моменте подобраться к $100 — при условии окончания пандемии», - сказал эксперт.

При этом он считает, что на значительный рост рубля из-за нефтяных котировок рассчитывать не стоит. Причина в бюджетном правиле, ограничивающем трату нефтегазовых доходов, полученных от продажи нефти Urals по цене выше планки отсечения. В 2021 году эта планка составляет 43,3 доллара за баррель.

«Ожидаем, что рубль все же не сможет вернуться к докризисным показателям и будет колебаться в коридоре 68-73 за доллар и 82-88 рублей — за евро», - сказал Маслов.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин также говорит, что бюджетное правило — это отчасти причина, почему с начала года рост цены на нефть значительный, а рубль практически стабилен.

«Российская валюта сейчас движется не за счет цены на нефть, а за счет других факторов, связанных с ситуацией на глобальном долговом рынке, а также со специфическими российскими историями, связанными с восприятиями риска санкций», - сказал он.

По мнению Долгина, рост цены на нефть это больше психологическая поддержка рубля.

«Все и так знают, что в плане макростабильности Россия достаточно сильная страна», - отметил финансист и предрек курс в 72-73 руля за доллар.

Владимир Тихомиров из BCS Global Markets считает, что в середине года курс составит 72-74 рубля за доллар, а в конце года - 70-72.

«Мы ожидаем укрепление рубля до 71-72 за доллар к середине года», - говорит Анна Морина из «Открытия».