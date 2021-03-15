Биткоин отступил от достигнутого ранее рекорда

Биткоин в понедельник подешевел на 7% в результате спада ажиотажа, который на выходных позволил самой популярной криптовалюте впервые пробить отметку 60 000 долларов США.

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Большую часть прошлой недели биткоин колебался около 56 000 долларов, а в субботу, 13 марта, подскочил на 9%, достигнув рекордной отметки 61 519 долларов США (согласно данным CoinDesk). Однако уже утром в понедельник ралли биткоина ослабло, и он отступил на позиции прошлой недели.

Аналогичную динамику демонстрировали и другие ведущие криптовалюты, которые нередко следуют траекторией биткоина. В частности, эфир в субботу подорожал на 11% до более 1 900 долларов, а к утру понедельника упал на 8%. Лайткоин за 12-13 марта прибавил в цене 14%, а к утру понедельника потерял более 10%.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон предположил, что движущей силой, стоящей за последним рывком биткоина, могли быть трейдеры-индивидуалы. Хотя институциональные инвесторы и сыграли ключевую роль в обеспечении роста биткоина более чем на 750% с начала 2020 года до субботнего пика, энтузиазм индивидуальных инвесторов также этому немало поспособствовал.

"Вполне возможно, что росту этого актива помог новый раунд стимулирования в США, предусматривающий прямые денежные выплаты по 1 400 долларов на человека", – написал Хьюсон в понедельник.

После покорения высоты в 60 000 долларов многие игроки на повышение биткоина уже нацелились на виднеющуюся на горизонте ключевую отметку 100 000 долларов. Биткоин дорожает очень быстро. Уровень 50 000 долларов он преодолел только 16 февраля, после чего менее чем за месяц успел прибавить в цене еще 10 000 долларов.

Сергей Назаров , один из основателей Chainlink, предупредил в аналитической записке в субботу, что даже отметка 100 000 долларов может оказаться заниженной для биткоина на фоне текущей динамики этой криптовалюты.