Фондовые торги в России открылись в плюсе

Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 598,74 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,69% и равнялся 1 554,67 пункта.

Уверенности в продолжении сильного роста российских акций нет, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов

«Сегодня перед нашим открытием внешний фон опять нейтральный. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом продолжает показывать намерение скорректироваться нефть, которая теряет около 0,7%, — комментирует эксперт. — Поэтому откроемся мы около вечернего закрытия. Быть может, видя ситуацию с нефтью, начнется фиксация прибыли в нефтяных бумагах, многие из которых выглядят локально перекупленными».

Антонов предлагает обратить внимание на «Газпромнефть» , которая в последнее время отстала от рынка.

«Если «Роснефть» в последние недели неоднократно переписывала исторические максимумы, а «ЛУКОЙЛу» осталось подрасти до них несколько процентов, то «Газпромнефти» до покорения рекордов нужно пройти длинный путь в 25%. Не исключено, что бумага будет сокращать отставание от коллег», — поясняет аналитик.

Он ожидает продолжения отскока золота, которое удержало поддержку 1 680 долларов за тройскую унцию и начало не очень уверенное движение к первой цели роста 1 770 долларов. Бенефициарами роста драгметалла будут акции золотодобывающих компаний. Их вполне можно взять как в спекулятивных, так и среднесрочных целях, считает эксперт.