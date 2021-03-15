Ценам на бензин предрекли рост

Цены на бензин продолжат расти в ближайшие месяцы, уверен стратег Sberbank
Investment Research Михаил Шейбе
. Об этом он рассказал
в колонке для агентства «Прайм».
По словам эксперта, в настоящее время стоимость бензина растет из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей. Шейбе пояснил, что экспортная стоимость бензина, по данным на 11 марта, составляла 64 300 рублей за тонну, а внутренняя биржевая стоимость на тот же день – 54 670 рублей.
«Экспортная альтернатива в ближайшей перспективе будет расти, отыгрывая достижение стоимости барреля Brent отметки в 70 долларов при сохранении слабого курса рубля», - сказал стратег.
Кроме того, в качестве фактора, который будет толкать цены вверх, Михаил Шейбе указывает рост разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире. По его словам, этот рост продолжится на фоне падения запасов топлива в США из-за сильных февральских морозов, ударивших по НПЗ, и постепенного восстановления спроса после коронакризиса.
На рост цен также будет влиять решение ОПЕК+ не повышать уровень добычи нефти в апреле, слабый рубль и приближение летнего сезона, когда традиционно спрос на бензин достигает внутригодовых максимумов.
Как сообщал «Рамблер», по данным Росстата
, средняя розничная цена на бензин в России за период с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля.
12 марта в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже
стоимость АИ-92 увеличилась на 1,71%, до 55,75 тысячи рублей за тонну. Это новый исторический максимум. Предыдущий был установлен в мае 2018 года — 55,43 тысячи. С начала текущего года АИ-92 подорожал на 12,33%.