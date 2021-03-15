Ценам на бензин предрекли рост

Цены на бензин продолжат расти в ближайшие месяцы, уверен стратег Sberbank Investment Research Михаил Шейбе . Об этом он рассказал в колонке для агентства «Прайм».

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По словам эксперта, в настоящее время стоимость бензина растет из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей. Шейбе пояснил, что экспортная стоимость бензина, по данным на 11 марта, составляла 64 300 рублей за тонну, а внутренняя биржевая стоимость на тот же день – 54 670 рублей.

«Экспортная альтернатива в ближайшей перспективе будет расти, отыгрывая достижение стоимости барреля Brent отметки в 70 долларов при сохранении слабого курса рубля», - сказал стратег.

Кроме того, в качестве фактора, который будет толкать цены вверх, Михаил Шейбе указывает рост разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире. По его словам, этот рост продолжится на фоне падения запасов топлива в США из-за сильных февральских морозов, ударивших по НПЗ, и постепенного восстановления спроса после коронакризиса.

На рост цен также будет влиять решение ОПЕК+ не повышать уровень добычи нефти в апреле, слабый рубль и приближение летнего сезона, когда традиционно спрос на бензин достигает внутригодовых максимумов.

Как сообщал «Рамблер», по данным Росстата , средняя розничная цена на бензин в России за период с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля.