Евро опустился ниже 87 рублей впервые с августа

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 87 рублей впервые с 20 августа 2020 года.
Вечером в понедельник рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. В ходе торгов евро опускался до 86,97 рубля. По состоянию на 20.09 мск евро стоит 87,03 рубля, снижаясь на 67 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.
Доллар дешевеет на 33 копейки, до 73 рублей за единицу валюты.
По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, находящиеся на высоких уровнях благодаря оптимизму в отношении спроса, и в том числе в ожидании восстановления экономического роста в США после принятия новой программы экономического стимулирования объемом 1,9 трлн долларов, а также благодаря сильным статданным из Китая.
Ранее, как сообщал «Рамблер», опрошенные агентством «Прайм» эксперты выразили мнение, что российский рубль не сможет подняться выше 70 рублей за доллар даже при дорожающей нефти из-за санкционного давления, негативного статуса России на международной арене и бюджетного правила ЦБ РФ.