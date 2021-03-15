Евро опустился ниже 87 рублей впервые с августа

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 87 рублей впервые с 20 августа 2020 года.

Вечером в понедельник рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. В ходе торгов евро опускался до 86,97 рубля. По состоянию на 20.09 мск евро стоит 87,03 рубля, снижаясь на 67 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.

Доллар дешевеет на 33 копейки, до 73 рублей за единицу валюты.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, находящиеся на высоких уровнях благодаря оптимизму в отношении спроса, и в том числе в ожидании восстановления экономического роста в США после принятия новой программы экономического стимулирования объемом 1,9 трлн долларов, а также благодаря сильным статданным из Китая.