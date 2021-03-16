Германия захотела больше газа не из России

Германия импортирует большие объемы газа из России, других стран, будет вынуждена увеличивать объемы поставок и расширять число поставщиков, заявил на пресс-конференции в Берлине глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Все знают, что мы импортируем газ. Большие объемы газа поступают из России, но также из Норвегии, Нидерландов и Великобритании", — сказал Альтмайер, добавив, что последние две страны намерены существенно сократить добычу природного газа.

В этой связи "Германия должна увеличивать объемы поставок откуда-нибудь еще", — сказал Альтмайер, добавив, что рассматриваются в том числе поставки с Ближнего Востока, из США.

"У нас пока нет терминалов для СПГ, но скоро это изменится", — сказал министр.

Кроме того, он заявил, что страна намерена в будущем импортировать энергоресурсы в значительном объеме, в том числе водород.

"Мы активно расширяем наши ресурсы в Германии для производства "зеленого" водорода. Но мы и в будущем будем компенсировать наши значительные потребности в энергоресурсах за счет импорта. Мы будем также импортировать водород в Германию", — сказал Альтмайер.

Он добавил, что в Берлине отдают себе отчет в том, что "на пути к "зеленому" водороду необходимы переходные стадии, поэтому мы наблюдаем с интересом за усилиями по благоприятному для окружающей среды производству "голубого" водорода".