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Нефть дешевеет на опасениях за снижение спроса в Европе 

Прайм 2 часа назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером на фоне роста опасений относительно снижения спроса на сырье в свете ухудшения ситуации с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,23%, до 68,03 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,56%, до 64,37 доллара за баррель.
Ситуация с коронавирусом остается неопределенной. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы осложнения. Ряд стран ЕС приостановили использование этой вакцины.

"На рынке много надежд относительно спроса. Возобновление некоторых ограничений, связанных с распространением COVID, вызывают беспокойство", — отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff), слова которого приводит агентство Блумберг.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных минэнерго США по запасам нефти в стране за минувшую неделю. Аналитики ожидают роста показателя на 2,7 миллиона баррелей после увеличения на 13,8 миллиона за предшествовавшую неделю.
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Комментарии
Рынки , ЕС , Минэнерго , Bloomberg
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