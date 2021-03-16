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Стоимость акций Twitter растет после новых заявлений Роскомнадзора 

ТАСС 2 часа назад
Акции Twitter растут после заявлений Роскомнадзора
Фото: Reuters
Стоимость акций Twitter во вторник утром растет, хотя ранее Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке сервиса в России, если тот не отреагирует на требования ведомства. Соответствующие данные приведены на торговой площадке нью-йоркской фондовой биржи.
По состоянию на 11:00 (18:00 мск) рост акций Twitter составлял около 0,5%. Это несколько меньше, чем рост индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq, который составляет более 1%. Между тем в первые полчаса после открытия торгов акции Twitter росли почти на 2%, после того как один из ведущих американских банков Citigroup поднял их целевую стоимость с $55 до $80.
Всего же с момента первоначальных шагов Роскомнадзора в отношении Twitter на прошлой неделе стоимость акций компании выросла более чем на $5 (около 7%).
Новые заявления Роскомнадзора о будущем Twitter в России, однако, пока не нашли отражения в американской деловой прессе. Американские газеты пишут о блокировании сервисом групп правых экстремистов в США и недавней ошибке, в результате которой блокировались аккаунты пользователей, употреблявших слово "Мемфис". Twitter утром во вторник не ответил на обращение ТАСС с просьбой прокомментировать ситуацию.
В целом компания может позволить себе потерять российский рынок, хотя будет бороться против такой перспективы, отметил в беседе с ТАСС эксперт — аналитик медиа Мэтт Наварра. "Twitter хотел бы избежать блокировки сервиса в России, если это возможно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько важно для Twitter сохранение присутствия в России. При этом, если "единственной возможностью сделать это" будет принятие требований властей, считает эксперт, "в компании могут рассмотреть возможность, пусть и неохотно, уйти из страны".
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Комментарии 1
Рынки , Роскомнадзор , ИТАР-ТАСС
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