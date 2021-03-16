В России снизилось производство СПГ

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-феврале составил 5,4 миллиона тонн, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Росстат

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"Сжиженного природного газа в феврале произведено 2,57 миллиона тонн, что на 3,6% меньше, чем в феврале 2020 года и на 9,3% меньше, чем в январе 2021 года", — уточняет ведомство.

Добыча природного газа в России в январе-феврале выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 115 миллиардов кубометров. Только в феврале добыто 55,12 миллиарда кубометров, что на 5,1% превышает показатель февраля 2020 года, но на 8,5% ниже января 2021 года. "Одна из причин – меньшее количество календарных дней в феврале по сравнению с январем", — поясняет Росстат.

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то за первые два месяца 2020 года она сократилась на 2,6% в годовом выражении и на 0,6% в месячном выражении, составив 16,1 миллиарда кубометров.