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Эксперт допустил падение доллара до 65 рублей 

Вероника Полынина 2 часа назад
Эксперт допустил падение доллара до 65 рублей
Фото: РИА Новости
Россиянам посоветовали не торопиться с покупкой валюты — в ближайшее время рубль продолжит укрепляться.
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев напомнил, что курс рубля тесно связан с нефтяными котировками. По его словам, никаких предпосылок к тому, что цены на топливо начнут снижаться, нет.

«По динамике с очень большой вероятностью мы увидим не 72,97 рубля за доллар как сейчас, а 65–67 рублей за доллар», — заявил он агентству Nation News.

Экономист посоветовал держать деньги в рублях и российских дивидендных акциях, на которых, по его словам, можно хорошо заработать.

«Следует внимательно следить за ситуацией. Рублевые ставки по вкладам скоро пойдут вверх вместе со ставкой ЦБ, соответственно есть смысл покупать акции и размещать деньги на депозитах», — добавил Разуваев.

Ранее, как писал «Рамблер», опрошенные агентством «Прайм» эксперты выразили мнение, что российский рубль не сможет подняться выше 70 рублей за доллар даже при дорожающей нефти из-за санкционного давления, негативного статуса России на международной арене и бюджетного правила ЦБ РФ.
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Рынки , Александр Разуваев , Центральный банк России
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