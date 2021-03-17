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Экономист назвал наиболее опасный для рубля период 

Газета.Ru и ещё 1 15 минут назад
Экономист назвал самый опасный период для рубля
Фото: РИА Новости
Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал о наиболее опасном для рубля периоде. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Он отметил, что на данный момент в пользу укрепления валюты говорит ряд кратко-и среднесрочных факторов. При этом, по его словам, несмотря на позитивные ожидания, на курсе рубля могут негативно сказаться третья волна пандемии, решение о восстановлении темпов добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также усиливающиеся инфляционные ожидания в стране.
Кроме того, на банковский организациях и темпах восстановления экономики может негативно повлиять рост неплатежей от малого бизнеса и розничных клиентов. Эксперт добавил, что трудно точно назвать конкретный период, когда произойдет ухудшение ситуации.

"Однако, если ставить перед собой такую задачу, то я бы назвал начало мая — середину июня. При этом нельзя не принимать во внимание и дамоклов меч российской экономики последних семи лет — санкции США и ЕС ", — сказал Казанский.

Ранее россиянам посоветовали запастись "ослабевшими" евро и долларами.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Цена на нефть , Экономика России , Прогноз эксперта , Александр Казанский , ЕС
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